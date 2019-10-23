無錢被女飛　馮允謙獨自到俄羅斯有艷遇

歌手馮允謙（Jay Fung）第4首派台歌《尋找白金漢》能衝出香港，遠赴俄羅斯海參崴拍MV，全因之前另外一首作品好帶挈，Jay說：「新歌嘅旋律兩年前已經寫好，依家終於遇到適合時候，由Wyman填詞，之前佢寫畀我首《山旮旯》好多人鍾意，當時就計劃要揀一個山旮旯地方拍MV，結果搵到一個比較唔算係旅遊熱點，而風景好靚又特別嘅地方，就係俄羅斯海參崴！」承接上一首歌《Full Moon Party》MV最後，Jay邀請女主角一齊去旅行慘食檸檬，所以這首歌MV講他獨自出發。Jay說：「呢首歌歌詞係講一個男人瘋狂咁愛一個女仔，但對方比較現實，追求物質，雖然個男仔無錢，但佢仍然癡癡咁等呢個女仔回心轉意，而MV就講我一個人嚟到俄羅斯，遇到一個同分手女友好似樣嘅女仔。」

新歌《尋找白金漢》遠赴俄羅斯海參崴拍MV，除了在金角灣大橋、鷲巢瞭望台、斯維特蘭大街等名勝打卡，在Carousel遊樂場坐上機動遊戲拍攝之外，Jay與MV女主角Emma遊電車河，還在海參崴最南端的托卡內夫燈塔前浪漫自拍。鏡頭後，Jay爭取時間到俄羅斯娃娃的手工藝店，又跟市集檔大叔以傳統方法用大錘「打」造錢幣，非常盡興。

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