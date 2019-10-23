【潮魅】中性風大熱　男式西裝剪裁融入女裝

今年時裝界吹起一股中性熱，品牌PENNYBLACK 2019秋冬重現昔日時尚風采，推出Working Women Wanted（WWW）精選系列，以Power Suit西裝為藍本推出不同格紋的西裝套裝，將傳統男式西裝剪裁融入女裝設計，兼具硬朗和嫵媚氣質。

不論是千鳥格紋抑或是威爾斯格紋的西裝，只要簡單配上粉色條紋恤衫，都能展現職場女性幹練及自信一面。簡單的配搭，在腰間另加上令人眼前一亮的大圓孔粗皮帶，輕鬆打造出修身端莊風格。出門上班穿上一對拼色運動鞋，為整體造型增添隨性魅力。

其實八十年代職業女性興起，她們的工作能力毫不遜色於他人，女性的社會地位日漸上升，灑脫的Power Suit西裝系列成為職業女性的新時尚指標。今年秋冬女性西裝剪裁套裝定必成為Must Buy Item。

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