劉燁疑醉後當街小便　網友：只是摘葉子！

曾獲金馬獎影帝的型男劉燁突然於網上成為熱搜，原來他被拍到深夜與友人聚會，暢飲至深宵才歸家，但整個過程卻被偷拍。當晚劉燁穿上短褲T恤、頭戴Cap帽及黑超，打扮隨意。深夜時分他與友人自餐廳步出，走近私家車後直接上副駕駛座，車子則由友人開出。

行車不久，車子突然停下，見劉燁落車，獨自走到路旁的小樹林前停下，站着不動，疑似飲酒太多，人有三急，但附近又沒有洗手間，惟有就地小解。完事後，劉燁轉身回到車上，但見到走路時腳步不穩，搖搖晃晃，看得出醉意甚濃。

男神被拍到當街小便，網上即時炸爆，有網民留言指摘：「公眾人物更要多注意一點吧！」但更多人撐劉燁：「他只摘個葉子」，「這動作也看不出……光拉個拉鏈都沒那麼快吧，這不得尿褲子上」、「就一個背影，你能絕對確定是在小便？」、「這幾張圖我可沒看到他撒尿，這是真的還是又是造謠啊？」

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