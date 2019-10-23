上床拍MV！「火雞姐」丁可欣與男友復合

歌手「火雞姐」丁可欣（Yanki）去年敵不過七年之癢，與男友王顯聰（阿聰）分手，受情傷之際又遇上事業停滯不前，令曾患抑鬱的她情緒幾近崩潰，自我閉關半年療傷。近日，Yanki回復創作重新出發，情緒健康亦重回軌道，原來她與男友已正式復合！

有份參與ViuTV真人騷《全民造星II》進身30強、舞蹈員出身的阿聰，早前趁排練空檔，義助女友拍新歌MV。兩人現身酒店，齊齊穿上菠蘿圖案睡衣，在走廊來回搬運東西，惹來房客注目，尤其Yanki戴上假長髮，Kawaii造型甚出位。拍攝期間，她先在床上啜棒棒糖，其後更與阿聰拍到上床，懶理房內其他工作人員，公然伸手入男友睡衣狂摸胸口，假戲真做！

事後，Yanki大方承認與阿聰復合：「上年分咗手一直係朋友，但我好似冇咗個屋企人咁，所以好自然又喺番埋一齊。其實今次係我哋第二次復合，初初拍拖時都分開過大半年。（更加珍惜對方？）依家先發現佢事事以我為先，以前我唔覺！覺得佢就我係理所當然。」

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