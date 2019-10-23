三車連環相撞　吳若希：囡囡嚇到喊！

藝人吳若希（Jinny）到電視城出席《娛樂大家》錄影，原來其老公昨日早上撞車，她解釋事發經過：「老公車個女去返學，我都係聽佢講番，佢話前面架車急停，佢dup唔切撞咗上去，本身前面架車已撞人個尾，佢再撞上去，total係三車相撞。」她表示幸好老公和囡囡都冇事：「BB有喊，都有嚇親，但好彩兩個都冇大礙，我聽到佢個電話都嚇親，但最緊要係人冇事，個女都冇返學，好彩冇事，錢財身外物，人冇咗就冇咗。」她又謂今日囡囡如常返學：「搭公共交通工具送佢番學，搭小巴轉港鐵，再轉巴士，一個鐘之內都送到返去。」

她表示車有損毁，但不知維修要多少錢，並笑言已經準備買新車：「都急住用車，可能呢兩日要買番架車，我哋原本都諗住買新車嘅，所以我覺得老公係特登嘅，知我想換車。（換咗新車會唔會唔畀老公揸車？）盡量我揸啦，或者請司機。」她又謂現時都是買家庭車，有周圍問人搲折頭。記者打趣叫老闆送車，她即笑言：「邊個老闆？依家個女係我老闆，Herman（何哲圖）已經變咗做屋企人，不過佢都好關心，打咗3次電話嚟，叫我安慰佢哋，同埋叫我唔好鬧老公，我話我冇鬧佢，仲鬧咩呀。」她又笑言用了整日時間才接受到撞車這個事實，以為撞車是發夢，到昨晚才接受架車撞咗。

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