天真Moon！劉佩玥自爆畀男仔呃實錄

藝人劉佩玥（Moon）到電視城出席《娛樂大家》錄影，今次是第二次上來玩，要一雪上次玩「狼人殺」的前恥，為此特地練習才上來：「去咗同歐陽巧盈佢哋玩，去練習一下。」她又笑言有綵排，林盛斌第一個就殺死她：「所以有時要隱藏啲，唔可以咁白，要奸啲。（你唔夠奸？）現實中係好，但玩遊戲要聰明啲。（你平時都唔隱藏，咩都show出嚟？）都係，專登講大話已經唔係呢個年紀，細個先會，可能呃下媽咪。（講大話叻唔叻？ ）我以為好叻，點知媽咪一眼就睇得出。」

問到她可試過呃男仔還是給男仔呃？她笑言：「唔使呃男仔，感情嘢坦坦白白，終有一日見真章，唔使呃呃氹氹，一開始最真實嘅自己係最好。」但她坦言試過畀男仔呃：「記得有一個追求者，有次我搵唔到佢，唔知佢去咗邊，佢同我講話佢瞓咗70幾個鐘覺，我當時以為可能佢攰啦，我同媽咪講，佢問我真傻定扮懵，定好鍾意佢，以前真係天真啲，我諗深一層，其實佢存心欺騙，所以都冇考慮佢，冇一齊過。」問到現時緋聞男友周志文可有呃她？她即謂：「我同佢好朋友，佢冇必要呃我。（定你呃我哋？）哈哈，唔需要專登欺騙，但我哋真係好好嘅朋友，如果有好消息一定會同大家講。」

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