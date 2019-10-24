【閨蜜睡房】伍允龍為兄弟願讓愛

伍允龍16年前拍攝電影《少年阿虎》，與安志杰（Andy）和吳建豪（Vanness）成為好友，三兄弟今年再度攜手合作電影《潛行者》，見證多年兄弟情不變。早前伍允龍接受東網巨星炮製的節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》訪問，與主持人李文珊（Sherman）談到三兄弟的情誼。

關係跨越兩代

伍允龍指Vanness每次來港都會住他家，自己亦已融入Andy夫婦一家，還契了Andy子女做契仔契女，關係跨越兩代，他說：「我對朋友、對伴侶、對我隻小狗又好，我會比較細心嘅。（你重愛情定友情？）兩樣都係。（如果你哋同一時間鍾意咗同一個女仔，點取捨？）好難，我哋三個鍾意啲女仔都好唔同類型，所以唔會發生嘅，同埋佢哋兩個咁型咁靚仔，點敢爭呢？你鍾意，Go ahead！（即係揀咗友情？）如果咁講就係啦！」

承認恨結婚生仔

現年42歲的伍允龍，外表硬朗，內裏細心，但單身多年，對於感情事，他不禁露口風恨結婚生仔：「我自己會有少少想，如果有機會生小朋友，都想父母可以幫手照顧。」大家想知道更多，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房之Brother來了》！

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