【親揭離婚內情】龔慈恩拒認控制狂

現年56歲的女星龔慈恩，與台灣藝人林煒於1999年結婚，育有一對子女，分別為現年19歲並已入行的林愷鈴及16歲的林卓毅，原以為家庭圓滿，怎料早前爆出二人已分居兩年，並正辦理離婚手續，林煒更已於台灣另結新歡，相戀數月。與一對子女居於香港的龔慈恩則寄情工作，近日她有份演出的無綫劇集《牛下女高音》播出，劇中飾演吳岱融妻子，性急兼廚藝不精，角色性格立體鮮明，引起不少關注。龔慈恩接受東網專訪時，亦笑指角色與現實中的自己有點相似。

拍拖已經分隔異地

談到兩年的分居生活，她直言跟以往沒有太大改變，因她起居飲食都跟子女一起，每逢星期日也是家庭日，反而自從兒子到加國升學，女兒升讀大學後又忙得不可開交，才發現自己需要找回朋友、有自己的生活：「依家需要搵番啲朋友仔，好多嘢想同朋友一齊做，好似學影相、煮嘢食、去旅行咁。」對於曾表示與前夫長時間分隔異地導致婚姻觸礁，問到以前照顧子女責任是否落在她一人身上？她說：「都係，佢哋喺香港讀書，佢（前夫）工作都喺台灣，朋友、生活所有喺台灣。（你講離婚都好瀟灑！）大家曾經喺過一齊，重點係想對方好，正面睇一樣嘢緊要啲，都希望佢開心幸福。（接納到佢有新戀情？）自己太長時間放喺小朋友身上，大家又分隔唔同地方，我明白佢嘅人生可能喺台灣更適合。（有冇諗過挽救婚姻？）呢種生活模式喺我哋拍拖時已經有少少習慣，兩個人邊個得閒可以飛去對方度，緣分囉！咁情況下大家可以適應，但前幾年小朋友太多嘢要幫手諗，自己又去唔同地方拍嘢，精力上少咗溝通，雙方又各有各忙呢！」

收拾心情去追夢

提到林煒曾於過去的訪問中提到「沒有甚麼不是她安排」、「身在外地也會關注屋企情況」等說話，令她被指是「控制狂」、「妻管嚴」，龔慈恩否認此事，指外間誤會了前夫說話的含意：「呢段說話係好多年前，當時佢係用正面態度講，話我照顧小朋友好好，咩都理，冇諗到隔一段時間會變咗一個話題，唔係投訴嚟。（唔開心？）又唔會，呢行咁耐，大家明白嘅！」

雖然廿年婚姻破裂收場，但因曾經深愛過，她對這段情無怨無悔，還以戲論人生：「我曾經以小朋友行先，老公第二，我覺得每個人際遇唔同，大家心平氣和正面睇，好多嘢都係Timing問題，我對佢冇任何怨恨，相處過唔Work嘛！咪希望佢開心囉！而我之後都會好似套劇咁去追夢，做自己喜歡嘅事。」

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