東方日報C1：龔慈恩親揭離婚內情拒認控制狂

56歲女星龔慈恩早前承認與50歲台灣藝人林煒結束20年婚姻，坦承自己多年來將重心放在一對子女身上，忽略了另一半，導致婚姻不能走到最後。對於有指前夫曾形容她是「控制狂」，她直言純屬誤會，解釋前夫當時只是指她全副精神照顧家庭，又表示對前夫毫無怨恨，大方祝福對方覓得新歡。

龔慈恩與林煒於1999年結婚，育有一對子女，分別為現年19歲並已入行的林愷鈴及16歲的林卓毅，原以為家庭圓滿，怎料早前爆出二人已分居兩年，並正辦理離婚手續，林煒更已於台灣另結新歡，相戀數月。與一對子女居於香港的龔慈恩則寄情工作，近日她有份演出的無綫劇集《牛下女高音》播出，劇中飾演吳岱融妻子，性急兼廚藝不精，角色性格立體鮮明，引起不少關注。龔慈恩昨日接受專訪時，亦笑指角色與現實中的自己有點相似。

拍拖已分隔異地

談到兩年的分居生活，她直言跟以往沒有太大改變，因她起居飲食都跟子女一起，每逢星期日也是家庭日，反而自從兒子到加國升學，女兒升讀大學後又忙得不可開交，才發現自己需要找回朋友、有自己的生活：「依家需要搵番啲朋友仔，好多嘢想同朋友一齊 做，好似學影相、煮嘢食、去旅行咁。」

對於曾表示與前夫長時間分隔異地導致婚姻觸礁，問到以前照顧子女責任是否落在她一人身上？她說：「都係，佢哋喺香港讀書，佢（前夫）工作都喺台灣，朋友、生活所有喺台灣。（你講離婚都好瀟灑！）大家曾經喺過 一齊，重點係想對方好，正面睇一樣嘢緊要啲，都希望佢開心幸福。（接納到佢有新戀情？）自己太長時間放喺小朋友身上，大家又分隔唔同地方，我明白佢嘅人生可能喺台灣更適合。（有 冇諗過挽救婚姻？）呢種生活模式喺我哋拍拖時已經有 少少習慣，兩個人邊個得閒可以飛去對方度，緣分囉！ 咁情況下大家可以適應，但前幾年小朋友太多嘢要幫手諗，自己又去唔同地方拍嘢，精力上少咗溝通，雙方又各有各忙呢！」

收拾心情去追夢

提到林煒曾於過去的訪問中提到「沒有甚麼不是她安排」、「身在外地也會關注屋企情況」等說話，令她被指是「控制狂」、「妻管嚴」，龔慈恩否認此事，指外間誤會了前夫說話的含意：「呢段說話係好多年前，當時佢係用正面態度講，話我照顧小朋友好好，咩都理，冇諗到隔一段時間會變咗一個話題，唔係投訴嚟。（唔開心？）又唔會，呢行咁耐，大家明白嘅！」

雖然廿年婚姻破裂收場，但因 曾經深愛過， 她對這段情無怨無悔，還以戲論人生：「我曾經以小朋友行先，老公第二，我覺得每個人 際遇唔同，大家心平氣和正面睇， 好多嘢都係Timing問題，我對佢冇任何怨恨，相處過唔Work嘛！咪希望佢開心囉！而我之後都會好似套劇咁去追夢，做自己喜歡嘅事。」

最溫柔觀音 做孫儷奶奶人氣升

龔慈恩為八十年代無綫花旦，甫出道即夥拍汪明荃合演劇集《秋瑾》，之後參演《大香港》、《楊家將》等劇，九十年代離巢往馬來西亞及台灣發展，最深入民心莫過於1996年回流無綫，於張衞健主演經典劇《西遊記》中飾演觀音，被盛讚無論外形及氣質都是一絕，表情慈祥，稱她為「最溫柔的觀音」！

由於要相夫教子，婚後淡出幕前的她，待子女成長後，於2012年才逐漸復出，2017年因參演內地劇《那年花開月正圓》飾演內地女星孫儷的奶奶，人氣再度攀升，廣告及影視作品不斷。

揼本美顏 抗「小三」心穎

《牛》劇中飾演「大爆」的吳岱融深愛龔慈恩飾演的妻子「靜怡」，奈何靜怡一直懷疑老公「出軌」，小三矛頭直指黃心穎飾演的「白雪兒」，劇情講到大爆一早起床不見老婆，以為對方北上，但原來她因大爆「出軌」而與朋友上郵輪散心。而大爆因好友患病而一度感觸，才發現原來對老婆不甚了解，相當慚愧。

另一邊廂，靜怡擔心自己吸引力下降，決心要好好保養，更去做最貴的Facial，及後發現老公原來沒有外遇時，頓感釋懷，為了與老公修好，兩人展開一連串約會，又行沙灘，又影貼紙相，期望重拾拍拖時的感覺。

任晴佳時尚圈發圍

近年不少星二代都踏進時裝界，名模琦琦與任達華的14歲愛女任晴佳（Ella），與內地知名導演陳凱歌及演員陳紅的兒子陳飛宇（Arthur），獲時裝品牌邀請出任秋冬時尚模特兒。擁有一雙大眼晴、身材高挑的Ella，遺傳了母親的風範，穿出個人風格，近來更成為多本國際時尚雜誌封面模特兒，在時尚界展露鋒芒。最近首度與同樣是星二代的Arthur合作的她，有顏值但不任性，她透露於英國寄宿學校學習的經歷，讓她學會了獨立。至於Arthur身形高大，外表俊俏，作為一名北京電影學院新生，他充滿着自信的陽光大男孩朝氣，外表年輕內裏成熟，可塑性相當之高。

服裝：MARELLA

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