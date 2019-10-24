才女江一燕愛攞獎　薛凱琪：不要臉就好了

大陸才女明星江一燕最近被報道於美國獲頒建築大獎，一件喜事卻惹來爭議，江一燕於社交網發文反擊滋事者：「如果有人認為隨便都可以做完活動去美國建築大師頒獎禮現場拿着獎牌秀一下，那請大家一起來呀！」其實事情有點複雜，據悉，江一燕找了一名德國設計師Thore Garbers為「LJ villa」別墅設計，點知獲獎，而設計團隊中亦有她的名字，所以被報道奪得了設計大獎，但其實她只是甲方（顧主），得獎計者是Thore Garbers。

咁啱會場有個叫朱培棟嘅華人設計師又獲獎，有指他主動和江一燕合照，但朱培棟卻說不認識江一燕：「有人介紹說是演員，她也來祝賀我們，就順便合影了。」

2015華鼎獎恩怨

有網民立即揭開才女的黑歷史，於2015年的《華鼎獎》上，江一燕憑電影《四大名捕3》獲「中國最佳女配角」，頒獎嘉賓是余文樂和薛凱琪，薛凱琪現場直接調侃江一燕拿獎「不要臉就好了」。之後有消息指，有人帶資進組，搶走了某女星的角色外，還加重了自己的戲分。

爆劉亦菲拍戲曠課

再數到2012年，江一燕與劉亦菲一同上清談電視節目，江一燕爆劉亦菲因拍戲而經常「曠課」，令劉亦菲十分尷尬，江一燕卻笑成花一樣，後來劉亦菲就解釋15歲被北京電影學院破格取錄而與江一燕同班，即時地位提升，令江一燕好冇癮！

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