樂壇新勢力　Zpecial撐Kater：好戥佢哋自豪

樂隊Zpecial應邀出席友好樂隊Kater的首支單曲發布音樂會，並擔任嘉賓，場面熱鬧。主音康聰表示與Kater樂隊部分成員相識好耐，由細就開始一齊夾Band，可謂青梅竹馬，看到他們首支單曲發布特別開心。結他手阿Mike説：「每一隊樂隊都希望能夠為自己推出一張專輯，佢哋已行出第一步，好戥佢哋自豪。」

另外，提到Zpecial新歌《CityBoy》成功首次打入專業推介及中文歌曲龍虎榜，四子表示如打了支強心針。鼓手煒賢説：「今次係我哋嘅新嘗試，無論係曲風同埋歌曲創作方式上都有好大嘅轉變。今次得到我哋嘅監製賴映彤聯乘創作，我哋過程當中學咗好多，加速音樂成長。」低音結他手Tatming說：「《CityBoy》只係佢哋首波作品，大概11月中就會有第二首嘅實驗作品面世。」

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