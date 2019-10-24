周董三角戀揀啱侯佩岑？蔡依林14年後咁樣講
2019年10月24日 11:25
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周杰倫當年同蔡依林（中）、侯佩岑嘅三角戀相當轟動。
眾所周知台灣天王周杰倫（周董）同天后蔡依林（Jolin）、藝人侯佩岑拍過拖，有指當年侯佩岑喺不知情下介入Jolin同周董嘅地下情，令兩女一度不和。雖然依家周董已經娶咗昆凌生咗一仔一女，而侯佩岑亦同圈外老公組織幸福家庭，生咗個仔，淨低Jolin過住精彩嘅單身生活，但有台灣網友就仲係為到底應該揀Jolin定侯佩岑而苦惱。呢位網民日前喺討論區發問：「14年過後 蔡依林 侯佩岑 還是選侯佩岑嗎？」唔少網友都回應話依然會揀侯佩岑，仲話「侯佩岑漂亮程度遠勝」，不過亦有網民指Jolin身材更加好，討論相當熱烈。
估唔到最後仲引起埋Jolin嘅注意，佢喺Facebook轉發相關新聞並留言：「The Feast of the Broken hearts（破碎的心的盛宴）~~~#如果你也曾迷茫#我懂你」似乎唔多在乎網友幾乎一面倒揀侯佩岑，完美展現天后嘅高EQ同豁達！
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