自爆單戀中！衛詩避見心上人：唔想心痛

歌手衛詩到電台接受訪問，透露會在節目分享最近的愛情狀況，自爆正處於單戀，她說：「最近鍾意咗個男仔，初相識時佢鍾意我，多過我鍾意佢，7月我哋一齊去非洲探訪，發覺佢好有領導力、好關心小朋友，好吸引我，開始鍾意佢，但輪到佢話未Ready，唔知點算，原因佢識我時，啱啱同前女朋友分手，要時間醫治，我要尊重佢。」

做住朋友先

Dry了多年，已4、5年冇拍拖的衛詩，坦言好耐冇試過咁愛，搞笑話：「唔想遇到呢個人。」但偏偏返教會每個禮拜會見一、兩次面，惟有跟他保持距離，不會行近身邊，她說：「做住朋友先，不過幾難，因為有感覺，點同佢做Friend？又唔想劃條界線畀自己。已經冇私下約，唔想Hurt到自己，唔想心痛，盡量避開少見。（你哋好夾？）性格夾，大家好了解對方，佢支持我鍾意嘅嘢。（你會苦等？）唔知，佢對我都有感情，只係呢刻唔想拍拖，做朋友先。（等佢搞掂自己先？）希望唔好咁耐。」

衛詩續指其新歌《幸福相擁》似乎同她現實有距離，至於下首歌《了解中》已經錄完，希望可以應景，她笑說：「有啲歌詞可能要轉下，佢唔識睇中文字，但識聽，唔想畀佢知我留意佢。」

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