《愛》明年播足七日　呂慧儀想伊健客串

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員劉丹、呂慧儀、湯盈盈及滕麗名、林淑敏、許家傑等在將軍澳電視城預祝萬聖節，並宣布明年1月4日起《愛》將會一星期播足七日。

玩萬聖節化妝遊戲時湯盈盈被單立文糟質以唇膏畫上血盆大口變身「Joker」，湯盈盈笑說：「阿滕問我晏晝使唔使開工，我話唔使，點知就畀佢哋整到咁。」

《愛》明年將播足七日，演員拍攝時間將會更多，呂慧儀與湯盈盈被問到小朋友可會投訴？呂慧儀笑說：「我個仔成日投訴，問我點解唔可以帶埋佢返嚟開工，因為公司保安嚴格咗，所以冇得陪住我返工，相信之後除咗屋企都係返工。」

兩人被問到劇集播足七日豈不是很容易「爆show」？呂慧儀笑說：「唔係嘅，將來會有多啲人加入，我就希望四大天王、鄭伊健會嚟客串，張景淳同伊健咁似樣，伊健嚟到可以做佢阿哥。」問湯盈盈可會找老公錢嘉樂來客串？她笑說：「唔好啦，佢要湊女。」

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