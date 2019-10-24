周杰倫上海騷　冧爆為仔女舉行專屬演唱會

台灣天王周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡迴演唱會首站上海四場演出圓滿成功，周董開心跟工作人員一同慶功，包括出道前就一起合作至今的杰威爾音樂總經理楊峻榮、方文山，三人也有出席。

是次上海站，周董找自己好友擔任演出嘉賓，包括柯有倫、楊瑞代（Gary）、麥烝瑋（小麥），他說：「這次Gary有solo電結他，小麥還邊唱邊跳變成唱跳歌手！我以前還在睡錄音室的時候，我跟柯有倫就是好朋友，跟着我的粉絲會知道，2002年演唱會他來擔任過我的嘉賓，這次是二十周年紀念，絕對少不了他們。我想給20年鐵粉一些回憶。」

緊張到感冒

這次開騷周董遇到感冒，他無奈地笑說：「每次演唱會最緊張就是第一場，我好像每次第一場都會感冒，不可控！不過第一次唱完之後就會很順了。」每場演出結束後，周董跟工作團隊會再看過一次自己的表現，將一些細節做調整，連嘉賓的表現他都很注意：「我跟小麥說你唱情歌可不可以不要死臉啊？」一旁的小麥無辜的說：「我已經戴瞳孔放大鏡了。」演唱會上播放他過去一些工作歷程VCR，包括簽唱會、演唱會、金曲獎得獎畫面等等，在挑VCR時，周董笑道：「以前怎麼那麼瘦啊！不過這就是轉變嘛，幸好現在也沒變得太誇張。」

自爆圈中朋友少

說到今次與五月天阿信合唱《說好不哭》讓歌迷驚喜萬分，周董直言記得有次他無法到金曲獎頒獎典禮，Gary幫他領獎，可能因為比較面無表情還被網友酸，阿信當時還幫他講話，這一切他都看在眼裏。事實上周杰倫演藝圈的朋友不算多：「我其實很少跟藝人朋友打交道，很少交新朋友，現在藉着打球、IG上的互動，跟大家才熱絡起來。」

為仔女包場開騷

今次開騷太太昆凌及一對寶貝都來了捧場，周董工作雖忙，但也絕對緊張兩個寶貝，怕他們老遠看不清爸爸演出，在下午綵排時，又特別安排兩個小朋友包場式再看一次演唱會精華，他還在IG上特別鳴謝工作人員幫忙：「謝謝所有嘉年華演唱會的工作人員在下午的時候重新和我又再表演了一次給了Hathaway跟Romeo的專屬演唱會。大家辛苦了演唱會圓滿成功。」

慶祝周董出道20周年，「嘉年華」世界巡迴演唱會將於年底十二月在香港舉行一連六場之香港站巡迴演唱會，令粉絲充滿期待和關注。 而杰威爾音樂表示台北場檔期還在爭取中，希望明年下半年可以在台北舉辦。

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