林淑敏許家傑驚現港姐級「第三者」

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員劉丹、呂慧儀、湯盈盈、滕麗名、林淑敏及許家傑等在將軍澳電視城預祝萬聖節，並宣布明年1月4日起《愛》將會一星期播足七日。

林淑敏與許家傑希望籍《愛》劇繼續向觀眾發放正能量。林淑敏對劇集播足一星期已有心理準備，許家傑笑言生理也要準備冇得瞓，不過最辛苦是監製，因監製只得一個，演員就有萬千，監製每晚都要看稿和重播。兩人被問到另一半可有投訴少時間陪伴？林淑敏表示老公沒有投訴，許家傑則指與之前同時拍《愛》和《兄弟》相比，現在只拍一套劇，感覺好像抖暑。

林淑敏希望《愛》會有更多新演員加入，好似許家傑有個前妻但從未出現過，令到她沒有對手。許家傑笑言「前妻」一定要是港姐級，自言心儀王君馨，他說：「我哋係好兄弟，認識咗好耐，但未試過正式合作。」林淑敏笑說：「如果係王君馨，我就安心讓畀佢啦。」

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