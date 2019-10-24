黃日華送紅花畀老婆被鬧　黃芷晴救老竇一命

藝人黃芷晴出席活動時，特別切合主題戴了一個以保鮮花製成的禮帽現身，她笑稱感覺像升呢做名媛，因母親愛花，可來親手學造保鮮花送給她。問到父親黃日華可有送花給太太？芷晴不禁爆父親的瘀事：「媽咪佢係有少少迷信，覺得紅色花唔利佢，有次情人節，阿爸就送咗束花畀媽咪，入面有朵紅色花，即畀媽咪鬧。（咁你阿爸點？）咪鬧到頭耷耷囉！之後阿爸有次又送花，重點係，又被我見到有朵紅色花，我即刻幫佢剪走，好彩畀我過目咋。」

芷晴大讚父親好浪漫又長情，多年來不變。問到可收過男友送99支玫瑰？芷晴先說沒有，又問到可想求婚時收到，芷晴都表現得支吾以對，似乎不想提男友，問是否感情生變已回復單身？她亦大方認已甩拖：「大家都想工作行先，真係冇乜時間見，所以都係做番朋友先。（咁咪好傷心？）OK嘅，分咗手一個月，屋企人都知道嘅。（現等人追？）希望有啦。」

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。