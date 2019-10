英國球星碧咸(David Beckham)與Victoria所生的20歲大仔布魯克林(Brooklyn),雖然早前與英國女模Hana Cross分手,但不愁寂寞,上周有傳與27歲「老翻Victoria」Phoebe Torrance拍拖,但轉個頭又換畫,上周末與金髮女郎於比華利山參加派對,新歡隨即被起底,是21歲加拿大女星Natalie Ganzhorn!

Natalie曾參演加拿大喜劇電視劇《Make It Pop》,最近亦於荷里活恐怖片《講鬼故》(Scary Stories to Tell in the Dark》亮相,飾演臉上孵化出一堆蜘蛛的少女。