圓賭王心願！猷君宣布何家第5代長孫出世

賭王何鴻燊與四房梁安琪兒子何猷君與大陸名模奚夢瑤7月領證結婚，一直盛傳奚夢瑤懷有身孕，今日何猷君終於解開謎底，於社交網公布榮升做老竇，開心透露實現賭王的願望，何家終於有第五代男丁，改名何廣燊！

何猷君在微博上開心報喜，他以長文來分享喜悅：「好久不見！跟大家分享一個我們家族的大喜訊！我和我老婆@Ming奚夢瑤升級當爸爸媽媽了！謝謝我老婆小明！陪伴她從懷孕到生產的這段時間裏，我才知道當媽媽的犧牲與不易。以前她走路都蹦蹦跳跳，懷孕以後走路都不方便，還要忍受強烈的孕吐和很難控制的情緒波動，這世界上的媽媽們實在太辛苦了！謝謝老婆熬過那段時間，為我生下一個健康又可愛的寶寶。我爸爸下個月就98歲了，他對於我來說，是像超人一樣的存在，無所不能，我小時候的願望他通通能幫我實現。可對於他自己，卻一直有一個願望沒有實現，那就是抱孫子。今天終於能夠很高興地告訴他，他有長孫了！他老人家的願望終於實現了，我們家終於有第五代的男丁了！

對於寶寶的名字，我們家一直都是根據族譜“啟世鴻猷廣”取名的，第二個字是每一代通用的，第三個字一般是父親取，寄寓對小孩的希望。以前說過，他的財富是他給每一個兒孫的禮物，能積累多久多少就看自己的本事了。可是對於長孫而言，他希望給到一份獨一無二的，一份能夠陪伴一輩子的禮物，那就是把他自己的名字送給長孫來繼承。所以，我兒子很榮幸地叫何廣燊，希望他能夠像他爺爺一樣，成為一個有益於社會的傳奇人物。我給廣燊取的英文名叫Ronaldo ，希望他會又高又帥，既有天賦，又能通過自身努力贏得世界的認可，沒壓力哈兒子沒有壓力！

再次謝謝我的老婆，你是最棒的，我愛你」

而奚夢瑤亦留言表示：「親愛的小王子，歡迎來到這個世界！」

賭王親自中文改

猷君回覆東網時表現興奮，他指囝囝由媽咪梁安琪剪臍帶，中文名更係由爸爸何鴻燊親自改，而自己就改BB英文名：「成家人都非常開心！（爸爸見過BB未？）有！佢好驚喜、開心，對爸爸意義重大嘅一個Moment，始終係佢見到第一個男孫，畀爸爸enjoy吓呢個重要嘅一刻。始終年紀大，都係傳統啲。爸爸改中文名，我自己起英文名Ronaldo，佢係我最大嘅足球偶像，都想囝囝大個靚仔、成功、努力，好似偶像一樣。（你負責剪臍帶？）我畀咗媽咪（四太）負責剪臍帶，呢個係一個好感人嘅Moment，都想畀媽咪同BB一個好Close嘅Connect。媽咪開心到不得了。（賭王送咗咩禮物？）唔會係物質嘅嘢，而且爸爸已經送咗個名畀BB已經係最有意義、最有價值嘅一份禮物！」

問到BB似邊個？猷君就直言BB剛出世，樣貌未定型：「啱啱先出世好難講，睇嚟可能都係似我多啲，我哋都搵緊自己啲細個嘅相做對比。（之前太太懷孕嘅保密功夫做得足！）係呀，都係想畀太太安心養胎，唔想佢咁大壓力。（你送甚麼禮物給BB？）我哋幾兄弟姐妹每人都送咗一隻錶畀囝囝，佢係男人嚟，第時18歲好多錶戴。（你自己送咩禮物畀老婆？）出手一定唔輕，呢個要慢慢諗…」提到四太見BB時的反應十分開心，而且家姐超盈剛生完女兒荷包蛋，現時又輪他添丁，猷君指大家都好開心：「尋日家姐已經抱咗荷包蛋嚟探我哋，媽媽同爸爸 一樣好感恩，家族添丁，一家都好圓滿。」

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