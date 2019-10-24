姜丹尼爾爭《MAMA》男新人　TWICE爭女團獎

今年韓國《MAMA音樂頒獎禮》將於12月4日移師日本名古屋舉行，今日公布各項入圍名單。活躍於日、韓的人氣韓團TWICE，將與BLACK PINK、Red Velvet、 MAMAMOO、IZ*ONE及GFriend爭最佳女團，爆紅男團防彈少年團（BTS）則與EXO、Seventeen、GOT7、NCT127及Monsta X一起角逐最佳男團。

BLACK PINK成員Jennie將會與金請夏、少女時代隊長泰妍及Heize、華莎一起角逐最佳Solo女歌手，而最佳Solo男歌手入圍名單包括EXO成員伯賢、朴孝信、WINNER成員宋旻浩、SHINee成員泰民與Paul Kim。

此外，韓團Wanna One前成員姜丹尼爾則會與舊隊友金在煥、AB6IX、TXT、ATEEZ及X1爭最佳男新人，而最佳女新人候選名單包括ITZY、Rocket Punch、BVNDIT、EVERGLOW、Somi與Cherry Bullet。至於BTS更獲得六個提名，包括最佳男團、最佳舞蹈表演男團、全球粉絲選擇獎、年度歌曲、年度歌手與最佳合作曲。