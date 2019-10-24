名主持人德井義實被爆漏報過億日圓稅項

44歲日本人氣主持兼諧星德井義實，他成立的Tulip事務所，被東京國稅局發現直至2018年7年間，漏報1億2,000萬日圓（約864萬港元）的收入，德井已火速補交稅款及罰款共3,700萬日圓（約260萬港元）。面對公眾指摘，德井昨日在大阪召開謝罪記者會，其所屬事務所吉本興業今日亦在官網道歉。

德井是吉本興業旗下藝人，他在吉本允計下開設個人事務所Tulip，合理避稅。但去年底，東京國稅局調查時，發現Tulip於2016年至2018年完全没有申報收入，共漏報1億日圓（約720萬港元），而2012年至2015年將約2,000萬日圓（約144萬港元）的個人旅行費和服裝費計入經費，國稅局並不承認，判定為隱藏收入，需要納稅。

對於漏稅一事，德井在記者會上90度鞠躬向公眾道歉，他承認因為自己做事怠漫和疏忽，結果拖了三年未有報稅。他對自己不檢點行為，深感抱歉。他表示想繼續藝能工作，但如果大眾不接受和感到不快，他只好放棄演藝工作。德井目前有約14個常規節目，還有下月演出NHK大河劇。而多個常規節目正檢討是否再錄用他，但有廣告商已抽起他主演的廣告。