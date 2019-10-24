金叵籮提早出世！四太榮升嫲嫲震過貓王

賭王何鴻燊四房兒子何猷君與大陸名模奚夢瑤誕下兒子，四太晚上現身醫院時指為孫仔剪臍帶震過貓王：「喜事重重，依家升級做嫲婆，要請大家食『麻婆豆腐』餐！（開心抱孫？）依家開始每日嚟抱抱！（送咩畀孫？）未諗，要商量吓，因為提早咗！（早幾多？）唔多嘅！其實我個女、新抱同我傾偈，都知道做媽媽唔簡單，因為佢哋都捱過懷孕過程，相信會好錫BB！（你就忙湊孫？）我老喇係咪要退休！（左一個右一個？）都得嘅，有番咁上下耕過田，（幾磅？）足月嘅！（何生開心？）你諗吓，梗係開心啦！（送大屋？）咁侈奢，留父母佢哋努力去做啦！我自己送畀新抱嘅都要諗吓，佢咁辛苦，但都要有秘密嘅，唔可以咁公開！」

問有沒有送銀碼支票？她說：「佢講呀…（過兩招湊小朋友？）唔同㗎啦，我幫手玩，任由佢哋啦，佢哋責任大咗啦！（新抱順產定係半麻醉？）唔知，留畀佢哋講，（準備湯水？）一早準備咗，（派利是畀員工？）未諗，大家一齊分享啦！（BB房準備好？）我仲做緊，其實都係Last一刻先知（兒子），好神秘，知男孫係好開心，所以要我入去剪臍帶，入到去先知，（開心到流眼淚？）我都震到貓王咁！」

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