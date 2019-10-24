拍情慾戲壯大個膽！關智斌唔排除露股

藝人關智斌（Kenny）出席活動，談到主演的電影《墮落花》入圍今屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」環節，他表示受寵若驚：「第一次入圍，都好耐冇拍香港電影，對上一套係同謝霆鋒拍嘅《救火英雄》，都成幾年前。」他又坦言今次很大突破，其中預告片與郭奕芯的情慾戲更十分激，他笑言：「好大膽咩？我拍嘅時候唔覺得大膽，但後尾睇番都覺得原來意識幾突破，我都冇喺螢幕上出現過sex scene。」

他自爆其實當天一日拍3場激情戲：「當時真係冇時間消化呢啲畫面會點出現，其實嗰日我都冇時間着番衫，唔着衫喺片場通街走，豁出去，食飯、未埋位都唔着衫，但後尾睇片先知道原來加埋燈光、後期，成件事都幾大膽。」問到當日拍到攰不攰？他表示：「真係攰，仲流晒大汗，所以唔着衫。」問到可還接受到更大膽的演出？他表示：「我一拍嘢就好投入，完全冇諗呢啲，其實拍之前佢哋都有問我嘅尺度，我冇乜特別concern。（露股得唔得？）要練下深蹲、翹臀先，哈哈。」

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