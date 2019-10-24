做完阿媽做姑媽！超盈預告小朋友讀埋同一班

賭王四房兒子何猷君榮升老竇，全家上下當然開心到暈，剛誕下女兒「荷包蛋」的家姐何超盈這兩天特別到醫院探望。今晚八時許，她與老公辛奇隆抵達醫院，超盈更爆了姪仔的花名「荷葉飯」，她說：「好開心呀，荷包蛋有個細佬（指表弟），佢尋日第一次見荷葉飯。（BB叫荷葉飯？）係呀。（做姑媽有咩感受？）第一次做，好似啱啱發生咁，兩個月前我先生咗BB，會同荷包蛋一齊湊，已經傾咗會食同一隻奶粉，會一齊讀書讀同一班。」

問到荷包蛋、荷葉飯出世時邊個重啲？超盈笑言：「荷葉飯冇荷包蛋咁重，但都好健康，尋日見佢眼仔睩睩，似猷君呀！（有冇同細佬分享湊小朋友經驗？）我都仲學緊，但都會同佢分享，我買衫都會買埋佢嗰份，好似自己BB咁。」

超盈指已跟傳統送了一隻男裝表畀姪仔：「荷包蛋出世都有女裝表，（荷包蛋改咗名未？）改咗，叫辛千覓，（邊個改？）老公改，（好特別，有冇意思？）有一段詩，但我都講唔出，很難解釋。」之後，兩人便跟傳媒講拜拜，然後步入醫院內。

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