鄧萃雯主動同商天娥言和　3年前已泯恩仇

藝人鄧萃雯出席活動，講到與傳不和的商天娥在分享會上「吻」恩仇，她笑言沒想過對方會錫自己，問到當年兩人是否真的有不開心事情？她坦言：「拍劇時我自己都顧唔掂，好少擺喺心，工作上咩都會有，唔夠瞓等等，各人嘅睇法又會唔同，但我係對事唔對人，一瞓醒第二朝就冇事，唔會放喺心。」她表示自己是將心比心：「例如揸車試過畀人鬧，嗰刻佢鬧我唔代表我得罪佢，可能係嗰刻佢有好多唔如意嘅事，然後喺我身上爆發，我有呢個EQ，所以工作上好多誤會係真係誤會，唔等於我得罪佢。」

講到娥姐吻她的舉動很sweet，她笑言是自己sweet先：「2016年王祖藍幫我喺北京搞咗個入行30年嘅影迷聚會，佢叫我搵個嘉賓，我第一時間就諗起娥姐，所以呢個恩仇係泯咗好耐，嗰刻已經泯咗，今次反而令我受寵若驚，原來呢個分享會佢係等埋我先做，如果我唔做，就冇咗佢呢個第一次。」她又透露其實拍完《巾幗梟雄》後，娥姐與她談天：「原來佢有一大段時間因為爸爸入院而心情差，我都明白開工唔會講咁多私人事，所以佢講完先知原來誤會唔係因為我。」她又笑言可能兩人都是硬倔倔：「唔笑又好似好惡，所以我更有同理心明白。」

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