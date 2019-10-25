《紅海行動》再揚威　林超賢入圍金雞百花3大獎

英皇電影《紅海行動》全球票房勁破45億港元，更於多個影展中獲獎，而將於下月23日於廈門舉行的第28屆金雞百花電影節暨第32屆中國電影金雞獎，《紅海行動》亦入圍了三個大獎，當中包括「最佳故事片」以及林超賢的「最佳導演」以及蔣璐霞的「最佳女配角」蔣璐霞，林超賢更是唯一入圍最佳導演的香港代表，對此，林超賢直言：「相當興奮！」

去年憑着同一部電影，橫掃了大眾電影百花獎多個大獎，今次再獲金雞獎提名，導演林超賢導演當然很開心，並謂：「百花獎以觀眾投票為主，上次得獎已經好開心，金雞獎則由專業評審評選，連續兩年可以憑《紅海行動》參與其中，自然是加倍興奮！聞悉今年頒獎禮將於廈門舉行，我曾在廈門拍攝新片《緊急救援》，更添一份情意結！」

對於蔣璐霞入圍女配角，林超賢很開心見到她的努力，得到評審與觀的賞識，但亦有點疚愧表示：「我要衷心感謝蔣璐霞及戲中一班女演員、女同事，其實係拍攝過程中，係我心入面從來無將佢哋當成女人咁睇，所以佢哋真係承受咗好多，非常辛苦！」

陪彭于晏落水

現正製作電影《緊急救援》後期的林超賢，直言在新戲中給了彭于晏最大的「折磨」：「呢套戲最困難是克服恐懼，當身處水底之下，已經不能光用意志去冷靜自己，合作以來，我從未聽過Eddie講一個『驚』字，但這一次，他真的喊驚，真係怕！（點安撫Eddie？）我惟有同佢講，其實我都好驚，要驚，大家一齊驚！」他亦身體力行，堅持陪彭于晏落水拍戲，給對方信心。