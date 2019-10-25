光復樂壇開個唱　馬浚偉爆難頂女星秘史

藝人馬浚偉假演藝學院舉行共7場演唱會昨晚揭開序幕，甫登場即連唱了5首歌，之後他解釋有部分場數改期的原因：「今次演唱會有日子改咗，起初有念延期，後來自己思考過，得投資方同意，我個心係覺得近日大家心情比較忐忑不安同唔開心，正正係咁想，咁就趁演唱會可以同大家拉近距離唱歌畀你聽，氹下你哋開心，你哋掌聲支持，證明決定係冇錯嘅。」

他坦言演唱會確實受到影響：「因為外地嘅朋友未必嚟到，亦會有啲朋友擔心交通問題，係我理念，我哋只要相信就可以，好似我未入行前參加44次歌唱比賽先贏過一次。今年係我入娛樂圈第26年，多少風浪都見過，無論如何有信心一定可以達成。」

跟耆英學跳長者舞

之後獻唱了多首由自己演出的古裝劇主題曲，更分享拍劇經過，單是為了拍古裝劇就剃了6次頭，但照用洗頭水和護髮素洗頭，而力保頭髮再生長，又笑說遇過難頂的女藝人，但不肯公開是誰人。於舞蹈環節，馬浚偉邀請了五位女長者一同表演，馬浚偉呼籲全場歌迷起身跟他學跳「長者舞」。

唱《帝女花》冧粉絲

至於頭場嘉賓請來好友陳志雲，志雲說：「喺後台聽到你講話暫別TVB，其實我真係唔知，因為我好耐冇睇，唔明點解你強調同TVB關係仲好好，唔通你驚住好似我咁？」馬浚偉立即回答：「我唔會！」志雲繼續追問：「即係你話我同TVB關係唔好？」當未馬浚偉未回答時志雲繼續窮追不捨，取笑他再回歸樂壇：「你想光復樂壇，咁大家要嗌馬浚偉…加油！」馬浚偉即大嗌：「你乖啦！唔畀你講喇！」之後兩人竟合唱粵曲《帝女花》冧歌迷！

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