吳雨霏一歲仔當牆係畫紙：我好冷靜...

啱啱生完囡囡、正享受過住「乳牛」生活嘅吳雨霏(Kary),都不忘分身照顧一歲大嘅囝囝Asher,日前Kary喺IG限時動態分享咗一件生活趣事,見張相影住一幅白色嘅牆,牆上面有幾條不知明嘅紅色痕,Kary留言話︰「When you have a toddler with crayons at home.(當你屋企有一個初學行路嘅BB拎住蠟筆)」額外再加個火山爆發咁嘅表情符號,相信呢位抽象派「畫家」正正係Asher,估唔到佢依家開始學行,簡直時光飛逝!正所謂一不離二、二不離三,Asher留低嘅「痕迹」又點止得幅牆咁少吖!Kary之後分別再分享咗張枱面同木地板嘅相,巧合地都係有紅色蠟筆嘅痕迹,搞到佢都不禁同自己講︰「我好冷靜...」認真爆笑!相信Kary都唔會忍心鬧Asher嘅,但唔知幾時可以見到Asher嘅得意全相呢?有好多Fans都好期待!

