東方日報C1：猷君一索得男取名何廣燊

下月踏入98歲的賭王何鴻燊，在生日前夕獲四房兒子何猷君率先送上無價寶！昨日猷君宣布太太奚夢瑤一索得男，為何氏家族誕下第五代男丁，更為賭王帶來長孫，一圓父親抱男孫夢，賭王更親自為長孫取名何廣燊。猷君希望兒子長大後如賭王一樣，成為無所不能的傳奇人物！

賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷 君，今年7月在內地和超模女友奚夢瑤領證 結婚，同時一直盛傳女方有孕。昨日猷君在社交網公布喜訊，太太誕下兒子，取名何廣燊，洋名則為Ronaldo，他上載和太太、母 親、姐姐何超盈及姐夫辛奇隆、哥哥何猷亨及妹妹何超欣的合照，一起見證何家新成員來臨。素顏的奚夢瑤一臉慈愛緊抱兒子；據知BB是前日出世。

四房總動員迎接

賭王膝下兒孫眾多，惟已為人父的二房兒 子何猷龍及三房兒子何猷啟，都是為他添孫 女。四房總動員出動迎接何氏家族第五代男丁，榮升父親的猷君感受良多，因他為下月98 歲生日的賭王圓抱長孫夢，他寫道：「我爸爸下個月就98歲了，他對於我來說，是像超人一樣 的存在，無所不能，我小時候的願望他統統能幫我實現。可對於他自己，卻一直有一個願望沒有實現，那就是抱孫子。今天終於能夠很高興地告訴他，他有長孫了！他老人家的願望終於實現了，我們 家終於有第五代的男丁了！」

盼兒子似C朗

猷君表示何氏家族的子孫，是根據族譜排的「啟世鴻猷廣」取名，並透露賭王親為長孫起名的原 由：「我爸以前說過，他的財富是他給每一個兒孫的禮物，能積累多久多少就看自己的本事了。可是對於 長孫而言，他希望給到一份獨一無二的，一份能夠陪伴一輩子的禮物，那就是把他自己的名字送給長孫來 繼承。所以，我兒子很榮幸地叫何廣燊，希望他能夠像他爺爺一樣，成為一個有益於社會的傳奇人物。」

至於兒子的英文名Ronaldo則由猷君起的，源於他的足球偶像葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）：「希望他會又高又帥，既有天賦，又能通過自身努力贏得世界的認可，沒壓力哈！兒子No Pressure！」

向來寵妻的他，感激太太奚夢瑤由懷孕至生產的犧牲：「以前她走路都蹦蹦跳跳，懷孕以後走路都不方便，還要忍受強烈的孕吐和很難控制的情緒波動， 謝謝老婆熬過那段時間，為我生下一個健康又可愛的寶寶。你是最棒的，我愛你。」而奚夢瑤留言：「親愛的小王子，歡迎來到這個世界！」

送厚禮畀老婆

昨日猷君受訪時興奮表示，全家上下非常開心，之前為了讓太太專心安胎，故保密有孕，更指賭王已見過長孫：「媽媽同爸爸好感恩，家族添丁，一家都 好圓滿。爸爸見BB時好驚喜同開心，係意義重大嘅Moment，始終係佢第一個男孫，畀爸爸enjoy吓呢個重要嘅一刻。始終年紀大，都係傳統啲，爸爸改中文名，我改英文名。（BB似邊個？）啱啱出世好難講， 可能似我多啲，我哋都搵緊細個嘅相做對比。」

侍母至孝的他，安排母親剪臍帶，雖然四太當時手震震，但場面感人：「想畀媽咪同BB一個好Close嘅Connect，媽咪開心到不得了。（賭王送咗咩禮物？） 唔會係物質嘅嘢，佢送咗個名，已經係最有意義、最有價值嘅一份禮物。（你送咩禮物畀BB？）我哋幾兄弟姊妹每人送咗一隻錶畀囝囝，佢係男人，第時18歲好多錶戴。（送咩畀太太？）出手一 定唔輕，呢個要慢慢諗。」

榮升「嫲婆豆腐」梁安琪考慮送樓

四太梁安琪兩個月內先後榮升婆婆及嫲嫲，繼女兒何超盈生女後，兒子何猷君更為何 家添長孫，意義重大。她昨日受訪時多次說開心及興奮，爆長孫的乳名是「荷葉飯」，跟超 盈的「荷包蛋」一脈相承：「我叫自己做『嫲婆豆腐』，大家可以咁樣叫我。」

之前超盈生女，四太大手筆送鑽石，問到會否送層樓給首個男孫？她笑言：「要諗吓先，呢個係男孫， 要慎重考慮。」對於猷君別具心思，安排她為 「荷葉飯」剪臍帶，她透露：「其實都係Last一刻先知（ 係仔）， 好神秘， 知男孫係好開 心。」四太直言當時震過貓王：「手都震埋，有少少嚇親，好彩冇蝦碌。多謝個仔安排，好有心思。」問到長孫樣子似爸爸還是媽媽？她說：「睇怕要過兩、三日，收咗水先。（希望 BB成為家族中最靚仔？）點計都係何生（賭王）最靚仔，冇人靚仔得過何生。」

昨晚四太現身醫院時說：「喜事重重，依 家升級做嫲婆， 要請大家食『麻婆豆腐』 餐！依家開始每日嚟抱吓（孫）。」並爆長孫提早出世，但足月的，笑言自己年紀大，考慮 退休湊孫，並笑說可以左抱一個、右抱一個，因為耕過田有番咁上下。

超盈囡囡辛千覓 孖「細佬」一齊讀書

何猷君做爸爸，家姐何超盈榮升姑媽，當然十分開心。昨晚她與老公辛奇隆到醫院探望猷君老婆及姪仔「荷葉飯」，明顯消瘦不少的她笑言：「好開心呀，我囡囡『荷包蛋』有個『細佬』（表弟），佢尋日第一次見『荷葉飯』，佢眼仔睩睩似猷君。之後BB會同『荷包蛋』一齊湊，已經傾咗食同一隻奶粉，又會一齊讀書讀同一班。」問到女兒是否已改名？她說：「叫辛千覓。（邊個改？）老公改。」超盈表示女兒名字辛千覓取自辛棄疾的詞：《永遇樂．京口北固亭懷古》中的第一句：「千古江山，英雄無覓。」

何家喜事重重

近期何家喜事一浪接一浪，單是四房大女何超盈6月過大禮時，聘禮價值不菲，令人羨慕。

何超盈與哈佛學霸辛奇隆相戀，男方今年3月求婚成功，6月過大禮時場面盛大，除了名貴鮑參翅肚、金器鑽飾外，賭王與四太為了女兒風光出嫁，不惜大手筆送上近10億豪宅。8月時，超盈誕下愛女「荷包蛋」，B女獲外公外婆送贈一粒玫瑰形鑽石，而超盈與辛奇隆將於兩年後在倫敦大英博物館舉行盛大婚禮。

賭王三房兒子何猷啟前年於網上高調宣布與Gigi拍拖，去年2月自爆已在外地結婚一年，同年4月再爆二人已育有一名11個月大的女兒。現時Gigi再度懷孕，猷啟大方承認第二胎是女，並指稍後會補擺婚宴，但未落實日子。

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