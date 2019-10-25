宣布離開華研　炎亞綸：天下無不散的宴席

台灣男星炎亞綸在社交網發長文，宣布與合作十五年的華研公司合約到期，正式結束賓主關係，他字裏行間表現不捨，「嘿，你們好，今天要和大家分享一件對我而言很特別的事，是我迄今人生中感觸很深的里程碑。2005年出道至今將近15年的歲月，從終極一班開始，成為飛輪海的一份子，到自己單飛，到經歷下雨地震，市長之亂，『不是朋友說』，種種好好壞壞大大小小的事情，造就了今天的我，好的事情我依然告訴自己『這是應該要做好的，不值一提』，不好的事情卻總是讓我天天警惕時時反思；有過得意忘形，也有過自我懷疑。」

他表示15年來謝謝一路上許多人的幫助尤其是可米、華研的大家，並指「我們相互有着包容有着忍讓有着尊重，然而差不多走到了分岔路了，一句老話『天下無不散的宴席』，離開難免不捨，卻是我堅定的抉擇。就讓我把過去當成養份，明天盼成每天起床的希望，未來肯定會有更多的挑戰，期許自己能視挑戰為進步的踏石階，砥礪心智的磨難石；不會變的是我看世界的眼睛，感受世界的心，保留點稜角的繼續向前。Thank you & GoodBye , Welcome The Next Me.」 炎亞綸 2019/10/24

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