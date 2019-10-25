父母反對入行！程皓發窮惡出走戶口剩$90

港姐出身的藝人程皓，落選後 加入無綫，即使遭父母反對，更一度離家出走返公司留 宿，仍無阻她當演員的決心。入行初期，她試過銀行戶口只剩90元， 但未被打沉：「入得行預咗要捱，我相信努力總會有成果！」

在劇集《十二傳說》中「大學校園不思議事件」演黃建東情婦「劉泳詩」的程皓（Rachel），2016年落選港姐後踏足娛樂圈，參與過劇集《金宵大廈》、《逆緣》與《福爾摩師奶》。讀書時已熱愛演戲的她，大學參與過不少舞台劇演出，畢業後決定回港參選港姐，一圓當演員的夢想：「喺英國讀完大學後，就決定返嚟選港姐，因為係一個踏腳石，可以入TVB拍戲。不過父母好反對，覺得娛樂圈複雜又辛苦，但我都堅持己見。」

趕劇冇覺好瞓

由參選到入行，Rachel與家人的衝突未有停止，她自爆曾與媽咪吵到要離家出走：「嗰次因為開緊劇，成日冇得瞓，同埋收入唔多，媽咪見到我咁辛苦，就叫我唔好做，之後我同佢嘈，仲唔開心到執嘢返公司瞓，不過只係瞓咗一晚，因為我漏咗嘢，第二日要返屋企拎，最終畀媽咪發現，又再大罵我！」幸好父母看見她對演戲的堅持和認真，態度亦逐漸軟化。

食少啲當減肥

出道初期收入不穩，Rachel直言經歷過經濟拮据的日子，銀行戶口只剩90元，但樂觀的她早有心理準備要慢慢捱，更笑言不介意朋友知道她的存款數字：「嗰陣唔係點食嘢，好似斷食咁，一起身返公司食十幾蚊嘅三文治，捱到夜晚就返屋企食粟米片，咁又可以瘦啲，一舉兩得。」面對種種困難，她也不輕言放棄，認為努力磨練自己總有出頭天。

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