「嫩口長者」賈思樂靠知己開解治愈抑鬱

賈思樂入行逾四十 年，最珍惜的是多段難得的友誼。

入行40多年的賈思樂將於下月開騷，提到剛踏入65歲，保養得宜的他自 爆首次用長者優惠的爆笑經驗！他又分享保持年輕的秘訣是心境樂觀，而一班相識多年的好友更是他解決 疑難的心靈良藥！

歌手賈思樂（Louie）將於下月12及13日，在文化中心舉行《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019 （Part 2）》，今次大玩驚喜，破傳統邀請多位女主角擔任嘉賓，包括毛舜筠、戚美珍、陳秀雯、陳煒、再度有喜的楊思琦等。

毛舜筠冇托手㬹

當中他最熟悉的是毛舜筠：「佢好叻推人，唔鍾意就唔做，但佢話唔知點解一聽到我把聲，就會即刻變OK，所以真係天大面子請到佢嚟唱歌。」他又預告邀得神秘嘉賓來爆料：「唔想淨係講啲讚我嘅說話，要講我啲衰嘢、烏龍嘢。」

談到10月初65歲生日，Louie笑言沒有人信他65歲，自爆首次用長者優惠的搞笑經驗：「我去排隊買汪明荃演唱會飛，第一次用長者優惠，攞身份證畀個職員睇，佢問我做乜，我 問長者係咪有優惠，之後佢認得我，話『你真係唔似呀』，又話其實唔使畀身份證。」

Louie分享保持年輕的心得，除了遺傳媽媽的基因 外，保持樂觀開心的心態亦很重要：「我係天主教徒，覺個上主畀問題我，都會畀埋解決方法我。有時 我都會鑽牛角尖，幸好我有好多好親嘅朋友，我打個 電話佢哋就會過嚟聽我傾訴唔開心嘅嘢，所以好感恩，我諗我有超過20幾個知己，入行40幾年最珍惜嘅係朋友。

勇敢踏出第一步

提到當年媽媽離去令他患 上抑鬱症，他坦言：「當時唔見人，情緒低落係咁食嘢，肥咗好多，成個樣變晒，係班朋友拉我出 嚟，當然我都有睇心理醫生，好彩早察覺，醫生加朋友幫我拆開個心結，年幾就已經康復，所以 都想鼓勵同路人，冇問題係解決唔到，最緊要行出第一步。」

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