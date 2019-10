「嫩口長者」賈思樂靠知己開解治愈抑鬱

入行40多年的賈思樂將於下月開騷,提到剛踏入65歲,保養得宜的他自 爆首次用長者優惠的爆笑經驗!他又分享保持年輕的秘訣是心境樂觀,而一班相識多年的好友更是他解決 疑難的心靈良藥!

歌手賈思樂(Louie)將於下月12及13日,在文化中心舉行《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019 (Part 2)》,今次大玩驚喜,破傳統邀請多位女主角擔任嘉賓,包括毛舜筠、戚美珍、陳秀雯、陳煒、再度有喜的楊思琦等。

毛舜筠冇托手㬹

當中他最熟悉的是毛舜筠:「佢好叻推人,唔鍾意就唔做,但佢話唔知點解一聽到我把聲,就會即刻變OK,所以真係天大面子請到佢嚟唱歌。」他又預告邀得神秘嘉賓來爆料:「唔想淨係講啲讚我嘅說話,要講我啲衰嘢、烏龍嘢。」

談到10月初65歲生日,Louie笑言沒有人信他65歲,自爆首次用長者優惠的搞笑經驗:「我去排隊買汪明荃演唱會飛,第一次用長者優惠,攞身份證畀個職員睇,佢問我做乜,我 問長者係咪有優惠,之後佢認得我,話『你真係唔似呀』,又話其實唔使畀身份證。」

Louie分享保持年輕的心得,除了遺傳媽媽的基因 外,保持樂觀開心的心態亦很重要:「我係天主教徒,覺個上主畀問題我,都會畀埋解決方法我。有時 我都會鑽牛角尖,幸好我有好多好親嘅朋友,我打個 電話佢哋就會過嚟聽我傾訴唔開心嘅嘢,所以好感恩,我諗我有超過20幾個知己,入行40幾年最珍惜嘅係朋友。

勇敢踏出第一步

提到當年媽媽離去令他患 上抑鬱症,他坦言:「當時唔見人,情緒低落係咁食嘢,肥咗好多,成個樣變晒,係班朋友拉我出 嚟,當然我都有睇心理醫生,好彩早察覺,醫生加朋友幫我拆開個心結,年幾就已經康復,所以 都想鼓勵同路人,冇問題係解決唔到,最緊要行出第一步。」

