力數四大優點！林心如公開表白霍建華放閃

台灣藝人林心如喺2016年同內地藝人霍建華拉埋天窗，婚後育有一女小海豚，不過結婚三年嘅佢哋鮮有放閃，所以不時都有婚變傳聞。日前心如喺內地節目《幸福三重奏》入面，就公開向老公表白，力證兩公婆感情好好！

陳意涵許富翔甜蜜放閃

林心如喺節目入面同台灣藝人陳意涵以及佢嘅導演老公許富翔一齊食飯，期間陳意涵大讚霍建華靚仔，林心如即驕傲地話：「你也知道我就是顏控！」睇嚟結婚有一部分原因都係對方嘅美貌喎！之後陳意涵講到好榮幸可以嫁畀許富翔，仲誇張到話：「我可以嫁給許富翔是我這輩子最幸福的事了！」令林心如都自愧不如大讚對方識講嘢，仲即刻見賢思齊向老公表白：「我嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事！」又大數老公四大優點，就係靚仔、好、理解佢同包容佢，不過就搞笑地話要搵攝錄機鏡頭，擺明係講畀老公聽，搞到大家都忍唔住笑。最後兩位幸福人妻仲一齊做咗個總結話：「人生有甚麼，比嫁對老公更重要！」係喇係喇！大家都知你哋嫁到對的人喇！

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