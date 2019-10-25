韓女星涉暴力打傷舊愛判緩刑兩年　直播喊冤

曾拍過《新妓生傳》與《沒禮貌的英愛小姐》等韓劇的35歲韓國女星河娜京，昨日在afreecaTV進行直播時，承認自己就是報道中被指暴力打傷前男友B，因涉特殊恐嚇及暴力罪被判監8個月及緩刑兩年的女星。

昨日有報道指女星A於去年10月與20多歲男友爭執，曾用車撞傷對方，後因男方報警而大怒，並打傷B，當A獲悉B另結新歡，她便在KakaoTalk聊天群組誹謗他。

河娜京起初否認自己是涉案女星A，自言沒有男友，又稱未有時間看報道，但因不少網民推測她便是涉案女星，令其名字登上熱搜榜No.1。她隨後暫停直播，半小時後突然改口承認，但主張自己才是受害人，聲稱握有被男友暴力對待的短片可呈交作證，但因自己太愛對方，更視對方為結婚對象而沒有提出起訴。

她透露與前男友是於前年7月在牛郎店認識，聲稱應友人之邀到訪該店，又謂當時並非她花錢在B身上，而是由B埋單，認識不久雙方開始交往，同年11月在她的寓所內同居，自言太愛對方，租金也是她付出比較多，翌年1月B表示想去中國進修語言，她在其學費與生活費上出了不少錢，估計在B身上花了約67萬港元。去年10月，二人在餐廳發生爭執，之後B與朋友離開，也不接她的電話，她又否認曾開車撞傷B，聲稱是男方屈她，又在警方面前做戲，令她大感冤枉。

河娜京又指雙方已分手一年，直言當初有感職業無分貴賤，因為愛對方，現時看來對方不過是在牛郎店任職的人。河娜京於2009年參加「第23屆世界大學生小姐」競選贏得「友誼小姐」而入行，翌年她以性感裝扮出席《青龍電影頒獎禮》，並在紅地氈上當眾摔倒走光，事後有網民狠批她博見報。