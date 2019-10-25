被質疑晒舊照呃Like！37歲孫慧雪發長文反擊

現年37歲嘅女神孫慧雪做咗人母都繼續晒性感，早前仲話考慮40歲前出寫真，最近又密密喺Instagram上載性感相，着上白色吊帶衫大晒事業線，身材Fit到爆，點知被網民質疑晒舊照呃Like！雪雪就反駁係新相嚟，仲要係前幾日影㗎咋！又有人話睇唔出佢37歲，佗B時個肚一定唔係好大，肥B唔肥人之類嘅說話！不過雪雪就話囝囝38周出世都9磅，懷孕時體重都160磅，所以佢覺得「女人要Keep一定Keep到！」

佢續說：「我最常聽到，就係有人話，真係好擔心keep唔到、會肥、會盤骨大、胸部會變型（形）⋯⋯講到好擔心同好似點都返唔到轉頭咁！仲聽到有人話大肚時諗住剩係食菜，因為怕肥！」佢叫大家千祈唔好：「如果係咁，就唔好做媽媽啦～因為做媽媽只會怕一樣嘢，就係BB唔健康！」生完之後慢慢Keep都唔遲，佢得大家都得，一齊加油咁話！網民都難以置信佢37歲，話要視佢為目標呀！

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你