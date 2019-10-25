Jessica婚禮SG唔齊人！Aka嗌遺憾兼爆原因

Super Girls（SG）隊長Aka（趙慧珊）到電台宣傳今年第三首歌《底線》，新歌由澳門組合好友MFM作曲填詞，講述每個人在每段關係中應有自己的底線：「愛可能會變咗縱容，冇咗自己，但咁樣人哋都唔會鍾意你，所以應該要Keep住自己條底線，無論愛情、友情都好。」問她愛情底線是甚麼？她表示：「唔可以有第二個，咁樣嘅話好多嘢都接受到，包括佢嘅壞習慣可以包容到，但有第二個就唔得。」

唔報寸就變幫兇

問到可試過有第三者？她坦言：「我唔知道係咪，係估估吓，最後係因為性格不合分手。」但她表示撞過朋友之間有第三者：「有次出街見到朋友嘅男朋友同第二個人一齊，我最後選擇咗同朋友講，因為我覺得我唔講就好似係幫兇，所以我講出嚟，由佢決定自己嘅底線去到邊。」

Heidi護照過期去唔到

另外，講到隊友Jessica即將在台灣舉行婚禮，她坦言很趕：「其實後日27號就係佢婚禮，但我聽日都仲有嘢做，所以我係當日先飛過去，然後去完就即刻走，因為第二日會拍MV，所以真係好趕，做唔到姊妹，但Cheronna同Yanny會早啲去做姊妹，好遺憾Heidi就因為Passport過期所以去唔到，我會直播畀佢睇。」

自嘲注定Dry

問到可會乘機識兄弟團？她笑言：「我一落機就去婚禮，連After Party都去唔到，算啦，我都注定Dry㗎啦。（同Cheronna一齊識？） 我唔擔心佢，佢好Hot同外向，我就比較內斂，都有啲擔心自己，哈哈。」她表示很開心可以見證一同成長的隊友舉行婚禮，到時都可能會忍不住喊。她又表示之後兩個月會出席五個婚禮，包括妹妹、表弟和朋友，笑言破產，因為要買龍鳳鈪及禮物。

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