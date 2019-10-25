林二汶為新碟着裙仔　散發女人味

歌手林二汶加盟Sony Music後首張個人大碟《初音The Beginning of Sound》，跨越兩年時間製作而成，亦是二汶的第4張個人大碟，二汶在新碟內頁中更作女性打扮穿起裙仔。過去兩年，二汶身邊都發生了很多事情，她直言知道要出唱片後，反思音樂帶領她做甚麼作品，故今次不單止演唱的部份，就連歌詞或製作，都會聽出她的改變。是次參與的音樂人不少，包括林夕、黃偉文、林一峰、6號@RubberBand、藍奕邦、梁栢堅等，都是二汶喜歡的音樂人，笑言：「跟他們合作不只是「感到榮幸」咁簡單，而是「水準提升」，好考功夫，如果我能將他們的才華演繹出來，對我來說亦是一個很大的進步，所以製作這張專輯是很大的挑戰。」

值得一提的是歌詞的部份，因為不論《愛情是一種法國甜品》、《餓》、《解語花》和《最後的信仰》，每一首詞都跟大家的生活、生命有聯繫。二汶說：「創作人很偉大，他們可以用筆墨去形容一些非筆墨可以形容的東西。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。