80年代女神　柏安妮親解急流勇退之謎

由藝人陳慧珊（Flora）親自監製及主持的香港開電視節目《放學後》，最新一集邀請到久未現身幕前的八十年代混血女神柏安妮（Ann）擔任節目嘉賓分享傳奇人生。

憑着精緻外形，柏安妮在八十年代紅極一時，卻在1993年急流勇退。她息影後回歸校園，先後取得香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位，堪稱才女！柏安妮的父親是外國人，她坦言父親的思考方法和中國人不一樣，不時鼓勵她做喜歡的事，因此她從影前，已經是香港花式溜冰冠軍：「我發覺來見我的人之中，最多、最難解決的個案，都沒有一份熱衷的興趣，沒有興趣、就只剩下學業。我在想，如果我小時候沒有溜冰，真的不知道會把時間花在哪裏。」

近年柏安妮成為臨床心理學家，為家長和孩子築起溝通的橋樑，「學霸」如她卻謙稱自己不是專家：「最好的治療師應該永遠自覺不足，因為當你開始自認專家，你就永遠不會學習，我一直都在學習，每天見到不同的小孩和家長，我都從他們身上獲益良多。」她希望從自己開始、影響他人：「一個人力量不大，但你可以用一個人的力量，影響更多的人。」

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