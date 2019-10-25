嗌阿女識吓同學仔　龔慈恩自爆被鬧黐線

演員龔慈恩到電台接受訪問，為無綫新劇《牛下女高音》宣傳。她笑謂近期不斷被朋友追問誰是牛下女高音，指監製已經下令不能劇透，相信結果是大家意想不到。提到近期忙宣傳及工作，但她指也不及女兒林愷鈴大學功課忙，有時更要捱夜趕功課，她惟有不時做司機接送。

唔急搵男伴

問到女兒可有拍拖？龔慈恩表示：「冇，因為實在冇時間，唔會唔畀佢拍拖，佢呢個年紀拍拖好正常。（擔心佢初戀遲容易畀人呃？）佢係讀男女校長大，OK嘅，佢會知道嘅，都有試過叫佢識吓啲同學仔，佢仲鬧我黐線、八卦。（佢想你拍拖？）大家都有個正面嘅開放態度，我哋都會溝通，但係依家愛工作，需要朋友多啲，需要伴，但會係閨蜜、我個女，唔急住搵一個男性嘅伴，隨緣啦，開心就得。」

離婚對阿女有影響

龔慈恩近日受訪講到與林煒離婚原因，她說：「因為大家唔同地方成長，工作環境、朋友，大家嘅根唔同，以前拍拖就容易遷就，有段時間我都喺台灣工作，但係依家就算唔使工作都要喺香港照顧細路仔，都係累積咗一斷時間。（同女兒分享異地戀難維繫？）佢眼睇會更清楚係咩事，成件事對佢多少都有影響，朋友拍拖亦對佢成長人生會有唔同體驗，等佢成熟啲先去接觸，都唔係一件壞事。」

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