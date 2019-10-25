獲邀去巴黎名媛舞會　李連杰大女試戰衣

國際武打巨星李連杰與前亞姐冠軍利智婚後育有兩名女兒Jane及Jada，向來保護工夫做到足嘅佢去年聖誕就罕有公開與愛女嘅合照，被指有意為兩女出道鋪路。

而近日Jane再次公開露面，原來佢獲邀出席今年11月舉行的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），近日更飛到紐約試衫。舞會嘅官方社交網公開咗Jane試衫嘅靚衫，見佢着上一身裸色晚裝，配上甜美笑容，優雅高貴之餘又不失少女味。

巴黎名媛舞會是世界10大奢華晚會之一，每年只會邀請約20多位年齡介乎16歲到22歲的星二代、貴族名門少女參加，當中賭王何鴻燊四房女兒何超欣、外孫女何家晴、霍英東外孫女劉澤儀，利孝和夫人的兩位外孫女Alison Lee 和雷正殷（Alexandra Louey）曾先後參加過舞會。而今年邱淑貞與I.T時裝王國老闆沈嘉偉的大女沈月，亦獲邀出席。

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