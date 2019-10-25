落柯打要奚夢瑤再追B　四太：至少生三個啦

賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地名模奚夢瑤誕下兒子，榮升嫲嫲的四太梁安琪今晚六時許現身醫院探望孫仔，她笑言：「我今日係嚟返工。（有冇掛住孫仔？）有呀，所以依家嚟睇佢，同埋去探老公。（有冇抱孫仔畀老公睇？）呢啲嘢仔女佢哋會自己搞掂。（猷君依家陪住老婆？）呢幾日特別啲，佢都喺上面照顧太太，不過佢都要返工。（猷君有幫手湊BB？）有，我就當然有經驗，估唔到佢都咁熟手。」

至於問到孫仔確實的出生日期，她說：「猷君話幾時就係幾時。（會唔會同孫仔搞百日宴？）呢啲交番畀佢哋諗啦，唔係我哋話事。（咁會送咩禮物畀孫仔？）仲未諗掂，我到時想公布就會公布。」而問到猷君一家將來會留在香港抑或移居內地，她就冧爆指：「佢鍾意啦，佢哋生活開心就得，猷君去邊我就跟到去邊。」

談到會否叫猷君追多個，甚至生夠一隊足球隊，她就大爆：「至少生三個啦，點止一隊足球隊，愈多愈好，幾多都冇問題。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。