搵食艱難！可嵐開糖水舖連蝕3個月

歌手可嵐出席晚宴時透露最近正忙於經營糖水店，談到新店的生意，她無奈說：「因為社會氣氛，大家都節衣縮食咗，間舖5月開張，6月生意都唔錯，7月開始轉差，我同員工都好努力堅持，我同佢哋講一個都不能少，唔會炒人，好感激大家好配合，呢幾個月好多時候有交通阻塞，但員工都好堅持返工。（有冇試過要提早關門？）7月有3、4日係冇開舖，我間舖喺元朗，有幾日交通受影響，好多同事返唔到工，而且我部分兼職嘅員工係學生，佢哋嘅父母好擔心佢哋嘅安全。」

問有沒有蝕錢？她說：「7、8、9月係。不過我哋採取輕成本去經營，唔會花好龐大資金或者用好多錢去裝修，而好消息係今個月（營業額）有進步。」雖然經濟不景氣，但她下月仍會在土瓜灣開分店：「我係6月決定開分店，因為元朗間舖5月開，6月就賺錢，又搵到有合適地點再開。（下一站喺大灣區開？）唔諗住。」

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