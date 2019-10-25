馮熙淳去咗選亞姐　何紫綸追究到底

名模何紫綸（Ann）與前港姐陸詩韻，現身大灣區經易協會的晚宴，提到2019亞洲太平洋國際小姐總決賽（香港區）冠軍馮熙淳，去了參加亞姐，身為亞洲太平洋國際小姐主辦人之一的Ann，稱已交由律師去處理：「佢（馮熙淳）係冇正面回覆過我公司，我哋會好認真咁追究呢件事，我哋有同律師溝通同發信畀佢，佢同我公司係有合約，所以會追究到底。（有冇限對方幾時回覆？）知道件事第二日已即時同律師溝通睇番個細節，佢係唔可以同時參加其他選美。」

至於陸詩韻就指回想當年參選時乖到不得了：「我係唔會遲到，叫我行就行，企就企，呢方面我值好高分，起碼有99分。不過依家個年代同我嗰時好唔同，以前冇咁多社交平台，我哋唔識宣傳自己，但依家未選已紅識幫自己宣傳，不過我覺得最重要都喺裏面要有質素，談吐說話會表現到。」講到在大灣區有否生意時，陸詩韻坦言也有些跨境工作，也有朋友跟她建議在大灣區做生意，她正了解中。Ann就指自己在香港及內地也有公司，不時要中港兩邊走。

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