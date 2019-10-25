老公冇投訴！李彩華低胸晒腿散發女人味

藝人李彩華（Rain）近年在內地工作上有所成績，憑着其知名度獲不少演出和商演機會，亦同時獲不少廣告商垂青擔任品牌代言人。日前，她獲品牌邀請拍攝一個護膚品廣告做代言。時尚觸角敏銳的她更獲大會全權給她負責整個廣告的形象顧品，Rain自組形象團隊為廣告傾力製作，由廣告、個人形象都一絲不拘做到盡善盡美。拍攝時，她以一頭紅髮示人，表現出時尚的時代女性一面，感覺令人煥然一新。另外她以一條透視低胸連身裙和露膊白色連身裙拍攝，形象鮮明。另外，又換上一條短裙大騷長腿，大騷本錢。

李彩華表示婚後丈夫都沒有監管其工作衣作，對她投以百分百信任。對於是次為廣告擔心整體的形象，她說：「因為我自組咗一個團隊，大家都好投契，所以合作時都好順利，意見同方向都一致，所以出嚟個效果廣告商場好好滿意。她笑言除了擔當藝人外，日後有機會都可以在形象設計方面殺出條血路。Rain表示感激多年來廣告商對她的支持，坦言近三、四年已在內地擔任護膚品品牌代言人已有數百個，被封為護膚品廣告天后。

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