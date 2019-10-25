霸氣逼人！靳東不滿女一易角賠錢辭演

現年42歲的內地男星靳東，被喻為「國民男神」，入行逾20年一直默默耕耘，4年前憑劇集《琅琊榜》、《偽裝者》等打開知名度，令人印象深刻，被評為實力派演員。對於事業浮沉多年，靳東受訪時曾表示一向把自己定位為演員，走紅與否不太關注，反而看重事業上能獲認可及肯定。

空降徐璐

靳東在圈中出名脾氣好，但早前劇集《孫光明下鄉記》突然把女一左小青易角，投資方空降加入曾演出《甄嬛傳》的90後女星徐璐，令他大為不滿，寧願賠償巨額違約金也堅持辭演！該劇3年前已籌備開拍，並在青島取景，惟期間因涉及投資問題，同時多番改動劇本，最終把原定的女一角色投閒置散，靳東基於原則問題劈炮，被網友大讚有性格及夠霸氣！

背景雄厚

其實靳東能如此「任性」，全因家庭背景雄厚，出身富二代的他父親是成功商人，自己又投資九家影視公司，在多個地方都有物業，住得超豪，單是上海的公寓，已是價值逾億的獨立別墅，陽台面積比一般客廳還要大，認真誇張！靳東已婚，與太太、女星李佳是圈中公認的恩愛夫婦，雖然李佳曾離婚，仍能再嫁如此高質素老公，令不少女星羨慕不已。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。