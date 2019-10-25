樂隊難搵食　龍小菌：就生存畀你哋睇

由龍小菌帶領的樂隊帶菌者出席音樂祭，講到音樂祭他們有份籌備，小菌說：「係呀，都有其他人幫手，又做搞手又做演出，都係第一次有呢個挑戰，搞一個騷要花好多時間，又唔係自己接觸嘅範疇。」問到當中可有困難？他們坦言沒有，因為邀請的樂隊已相識多年：「香港好少場地畀樂隊演出，所以今次就自己搞畀大家開心下，成個過程都好開心。」講到樂隊在香港難搵食，小菌笑言：「所以我哋就生存畀你哋睇。」其他成員又表示今次團結到不同樂隊，團結就有很大力量，希望下次再到更大地方舉行，並與不同風格的樂隊合作，不只音樂方面，可以在服裝、影相等其他方面。

講到工作動向，他們透露明年2月會在Music zone舉行首個專輯發布會，他們透露是自資出碟及開騷，其中出碟要花費六位數字：「因為所有嘢都係自己搞，監製、錄音自己搞，不過我哋每次有演出就會儲埋的收入，然後攞嚟做歌。」小菌表示這個售票演唱會是自己組樂隊後，首個較為完整的演唱會，問到開騷可有壓力？他們笑言：「我哋全部都覺得唔辛苦同冇困難，因為預咗辛苦，想順風順水就唔會喺香港做音樂，如果好鍾意做嗰樣嘢唔會覺得辛苦。」

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