一夫在手天下我有！楊思琦七年之癢賭多鋪

當了單親媽媽七年的楊思琦，失驚無神被踢爆有孕，「爸爸去哪兒？」這問題又再出現， 她自爆已跟圈外男友在外地註冊結婚。終於覓得下一站幸福，本來是一件美事，但始終逃不過被歷史清算，每次提起楊思琦，總會跟李泳豪及吳帥兩位男士的名字連在一起。八年前她突然玩獨立解體，宣布飛甩拍拖九年的李泳豪，其實已和表面風生水起的吳帥珠胎暗結。李泳豪更愛得癡迷，竟說：「如果佢有咗，我願意娶佢，養埋佢個B ！」好一把癡心情長劍，可惜始終被當爛鐵，思琦妹頭也不回，並以為這世界很簡單，瞞天就一定可以過海，怎料臭史愈爆愈多，最後發現落錯注，新歡根本不能付托終身，立刻抽身，斬纜分手，走上單親之路。

吸取教訓坦白從寬

由戴上港姐光環的乖乖女，頓時變為貪慕虛榮、見異思遷的拜金女，吸取歷史教訓，明知一子錯滿盤皆落索，她學懂了坦白從寬，不需閣下Fact Check， 她直接承認有喜，兼「額外獎賞」自動報料，聲稱找到如意郎君，終於有名有分，正式入宮成為人家的太太。以低調為由，未有公開丈夫身份的她，High爆說已找到「愛的森林」。須知森林不單有花有草般簡單，更貴為「地球之肺」，涵蓋地球表面不足10%，早前亞馬遜森林大火，全球鬼咁關注，就知森林的可貴。嫁得好，人稱泊到好碼頭，她更厲害，說找到森林，一副「一夫在手，天下我有」的強勁氣場，她的老公是泰山還是Lion King ？千帆過盡，上錯車睇錯人，壞男人，遇到一個便夠，晒命晒到眼盲，還要結婚又生仔，這鋪她如此落重注，應該千算萬算睇清睇楚，除非天生視障。

天生我「才」寸寸金

眼見她捱了多年的網民，急急送上恭喜及祝福， 同時當然也少不了冷嘲熱諷，陰謀論的懷疑結婚真偽，對經手人的身份有所揣測，甚至出現替富豪繼後香燈等天馬行空的猜想，始終大話思琦形象深入民心，不相信今次她吃了誠實豆沙包。現在凡事要講證據要Fact Check，無論是真是假，我們始終只是吃花生的一群，說白了，關我鬼事咩？年屆四十有一的她「七年之癢」，再次啟動生育功能，還要做高齡產婦，懷胎十月，真的搵命博，無論實情如何，最後都是她獨自面對。

正如過去七年，頂着大話拜金女惡名，承受着嘲弄的目光及聲音，為了養育女兒，只有打掉門牙和血吞，千夫所指下，硬着頭皮，厚着面皮，笑面迎人的出來工作。四年前離開大樹好遮蔭的無綫，北上拍劇、登台、拍廣告，一分一毫都有血有汗。天生我「才」必有用，明白市場「寸寸金」的計算，深知自己唯一賣點，按酬勞高低而調校事業線長度，怎說她也是一位母親，有時也替她感到心酸。

她目標明確，天下之大，只有家最溫暖最安全。踏入家門，做回自己，異樣的目光、難聽過粗口的惡評，全在大門後。

慳妹貼地湊女

你說楊思琦拜金，我只看到她努力吸金，賺錢儲錢買磚頭，計吓婆仔數，十拿九穩。穿金戴銀、出入名店、酒店High Tea、旅行耍樂等，幾乎完全跟她無關係。早排有人恍如發現新大陸，說發現她一家三口在酒樓歎特價早茶。何奇之有？婆仔理財中應使則使，培育囡囡多才多藝上興趣班月花過萬，抵！反之三餐一宿為閒事，吃得飽穿得暖便是，不用講求場面氣派，否則怎會出名是慳妹，專掃神枱燒肉生果，即使今日依然不變。去公立醫院輪街症，和囡囡在平民快餐店食早餐，食飽即場教做功課，貼地到不能。難得的是，她看穿藝人只是一份工作，脫下面具，她還是她，生活仍是要繼續， 甚麼也是假，和家人整整齊齊，穿飽吃暖，才是最真。

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