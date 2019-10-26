鼎爺私房菜結業　莊思敏有意再幫襯一次

「鼎爺」李家鼎於中環開設的鼎會館，因最近社會運動影響下，昨日於社交平台宣布，將於11月22日結束營業，猶記得開業以來，不少藝人也冒名而來幫襯，如今結業實屬可惜。曾幫襯過鼎爺位於銅鑼灣的私房菜的莊思敏，坦言對其結業消息感突然，更有意於中環店結業前相約朋友飯聚，她說：「冇辦法，呢個大環境因素，各行各業都遇到困難，希望所有人都平安，鼎爺本身咁有水準，相信好快又會捲土重來再開番。」

而同樣幫襯過銅鑼灣店的羅霖，對鼎爺的中環店結業卻有另一番見解，她說：「唔可以話係可惜，佢有好多發展，又開燒味店咁，仲有開拍第三輯飲食節目，希望香港人呢段時間一齊共度難關，各行各業係有影響，希望大家順利度過啦！（會唔會趁佢結業前再幫襯？）應該未有時間，11月要飛內地幾次，私房菜要預早約，所以都難啲！」

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