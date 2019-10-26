盼食肆「死去活來」！李家鼎望有白武士打救

藝人李家鼎（鼎爺）近年跳入飲食界大展拳腳，可惜因近期社會氣氛不明朗，其中「鼎爺私房菜」中環分店「鼎會館」，前日在fb公布該店將於下月22日結業，而其餘兩間食店則繼續營運。

正忙於拍攝新一輯《阿爺廚房》的李家鼎，於將軍澳電視城接受東網訪問，對於餐廳結業大感可惜：「冇辦法啦！咁嘅環境，可能係上天安排！」雖然決定結業，但他強調未有因環境變差而向員工開刀：「我哋冇開除過任何一個員工，冇話叫人放10日無薪假！我哋盡量做到令員工舒服，有啲員工聽到消息都好唔開心，唔係冇咗份工嘅問題，而係我哋上上下下都好似一家人，佢哋為我哋而唔開心！呢個時勢係咁，啲客都唔敢嚟食，我希望短期內可以重開，或者有冇白武士幫吓手保留我哋個鼎會館，我都萬分多謝。（捲土重來？）希望啦！（另外兩間食店點？）托賴仲好好，冇乜大影響。」

唔講蝕幾多

提到前晚向他了解結業時，在電話中稱未知結業，似是「被通知」，李家鼎解釋：「早兩日拍檔同我講咗有咁嘅預算，長痛不如短痛，到正式時會話畀我聽。我尋日拍外景，有記者問我（結業），我話未肯定，因為要同拍檔開咗會肯定咗先公布，後嚟同拍檔傾咗覺得係時候講。」他指餐廳開業年半，有近30名員工，問到會否將他們調往另外兩間食肆？他說：「要同拍檔商量點做，其實一兵一卒我都唔想浪費，大家做咗咁耐感情好好！我哋成日嘻嘻哈哈，粗口橫飛好開心，好似大家庭。」問到蝕了多少，李家鼎沒有正面回答，笑言怕暈低：「有人食同冇人食差好遠，買咗料唔會隔夜，燈油火蠟水電乜都要運行，我希望有白武士出手。」

再同拍檔商量

至於今次結業，蝕了多少錢？李家鼎則直言未敢去計：「冇喇！我唔計，遲啲睇吓點先計，咁樣計落去真係暈喺度。（結業前會唔會去餐廳坐鎮？）都會去，我耐唔耐都去。（搞餞別宴？）唔好搞呢啲嘢，睇吓點，我同拍檔商量睇吓件事點做先完美。」