蔡一傑送肉嘴　阮兆祥開騷被讚：國家機密

藝人阮兆祥（祥仔）一連三場假麥花臣舉行的個唱昨晚開鑼，獲老闆王祖藍、薛家燕、李司棋、胡楓、曾志偉、盧婉茵、湯寶如、關楚耀、蔡一智、江欣燕、方力申、陳彥行、Kellyjackie、劉雅麗及媽媽、張崇基夫婦、鄧健泓與太太石詠莉等到場力撐，就連因近日社會動盪而取消明日個唱（26日）的蔡一傑亦有到場，認真高朋滿座！

型爆登場

甫開騷，披住黑色斗篷的祥仔從觀眾席後方乘電動專車型爆登場，並以英文歌《Feeling Good》揭開序幕，一舉手一投足都令全場Fans尖叫，霸氣盡現！專車直駛至舞台，祥仔登陸舞台後再分別唱出《How Deep is your love》及《Rhythm of the Rain》。及後，祥仔說：「感謝各位今晚來臨，完成咗30年嚟嘅夢想，自2013年後就冇開過騷，今次完成咗一個創舉，不惜工本，你睇個舞台幾靚！將不可能變可能，麥花臣都未試過有呢條咖啡杯嘅軌道，多謝麥花臣！」邊講邊除低黑色斗篷，大騷內裏Bling Bling西裝，有Fans大叫「靚仔」，祥仔聽到抵死回答：「唔好亂嗌，呢啲係國家機密，唔可以透露！」之後帶來個唱主題曲《大夢想家》。

多謝胡楓感人讀白

祥仔自爆今年有兩個「BB」出世：「第一個就係呢個騷，另一個啱啱喺10月出世，就係我嘅全新CD。」其中他特別點名多謝胡楓（修哥）：「佢喺《天各一方》入面講嗰段讀白好感人，好多人聽到都掉下男兒淚，好多謝修哥咁錫我！第一次錄HiFi唱片就好似新人咁，重新入錄音室錄歌。」唱完《矛盾一生》，蔡一傑跑到台前送花及送吻。