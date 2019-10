蔡一傑送肉嘴　阮兆祥開騷被讚：國家機密

藝人阮兆祥(祥仔)一連三場假麥花臣舉行的個唱昨晚開鑼,獲老闆王祖藍、薛家燕、李司棋、胡楓、曾志偉、盧婉茵、湯寶如、關楚耀、蔡一智、江欣燕、方力申、陳彥行、Kellyjackie、劉雅麗及媽媽、張崇基夫婦、鄧健泓與太太石詠莉等到場力撐,就連因近日社會動盪而取消明日個唱(26日)的蔡一傑亦有到場,認真高朋滿座!

型爆登場

甫開騷,披住黑色斗篷的祥仔從觀眾席後方乘電動專車型爆登場,並以英文歌《Feeling Good》揭開序幕,一舉手一投足都令全場Fans尖叫,霸氣盡現!專車直駛至舞台,祥仔登陸舞台後再分別唱出《How Deep is your love》及《Rhythm of the Rain》。及後,祥仔說:「感謝各位今晚來臨,完成咗30年嚟嘅夢想,自2013年後就冇開過騷,今次完成咗一個創舉,不惜工本,你睇個舞台幾靚!將不可能變可能,麥花臣都未試過有呢條咖啡杯嘅軌道,多謝麥花臣!」邊講邊除低黑色斗篷,大騷內裏Bling Bling西裝,有Fans大叫「靚仔」,祥仔聽到抵死回答:「唔好亂嗌,呢啲係國家機密,唔可以透露!」之後帶來個唱主題曲《大夢想家》。

多謝胡楓感人讀白

祥仔自爆今年有兩個「BB」出世:「第一個就係呢個騷,另一個啱啱喺10月出世,就係我嘅全新CD。」其中他特別點名多謝胡楓(修哥):「佢喺《天各一方》入面講嗰段讀白好感人,好多人聽到都掉下男兒淚,好多謝修哥咁錫我!第一次錄HiFi唱片就好似新人咁,重新入錄音室錄歌。」唱完《矛盾一生》,蔡一傑跑到台前送花及送吻。